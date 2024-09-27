غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان تسفر عن 25 شهيدا (فيديو)

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن 25 شخصا استشهدوا بغارات إسرائيلية على لبنان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وطالب الأبيض في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، اليوم، المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها العشوائية على المدنيين”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان، اليوم، مهاجمة أهداف قال إنها تابعة لحزب الله في عدة مناطق بلبنان.

وأضاف “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في قرية حداثا جنوب لبنان على عدة منصات صاروخية تم استعمالها لإطلاق القذائف نحو منطقة طبريا في وقت سابق اليوم”.

وأشار إلى أنه “خلال الساعتين الأخيرتين هاجمت طائرات حربية عشرات من مستودعات الأسلحة والمنصات الصاروخية الموجهة نحو إسرائيل والمباني العسكرية في صيدا والنبطية وعدة مناطق أخرى في الجنوب اللبناني”.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر حتى الخميس، عن 701 شهيد بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 2173 جريحا وأكثر من 77 ألف نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية.