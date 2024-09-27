قطر تتعهد بمبلغ 100 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت وزيرة التعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر، تمويلا قطريا إضافيا للاستجابة الإنسانية في غزة بما في ذلك برامج وكالة الأونروا، بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأونروا.

وشاركت قطر، أمس في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

قطر تعلن عن تعهد بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/QxMG1NoOhb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 27, 2024

تعهد قطري بتمويل إضافي

ومثّلت قطر في الاجتماع، لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وأعلنت في كلمة أمام الاجتماع، تعهد دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية بالقطاع، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا.

🇱🇧🇵🇸 في الاجتماع الوزاري السنوي للشركاء الرئيسيين لدعم الأنروا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنتُ تعهدَ دولة #قطر الجديد بمبلغ ١٠٠ مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين. أكدتُ موقف دولة قطر الثابت من دعم منظمة غوث اللاجئين الفلسطينين… pic.twitter.com/m1cq69igNp — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 26, 2024

وقالت لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر “في إطار استجابتها الإنسانية للأزمة الإنسانية في غزة، تعهدت دولة قطر سابقًا بتقديم 50 مليون دولار أمريكي.. واليوم أعلن عن مبلغ إضافي لاستكمال تعهدنا السابق بـ100 مليون دولار أمريكي إضافية”.

المفوض العام للأونروا يطلق 3 مناشدات خلال الاجتماع الوزاري باستضافة الأردن والسويد على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً، أحثكم على حماية دور الأونروا في غزة.

إن وقف إطلاق النار أمر حتمي، والوكالة ضرورية لضمان انتقال قابل للتطبيق.

وفي غياب الدولة،… pic.twitter.com/to8zLIFYif — الأونروا (@UNRWAarabic) September 27, 2024

وأشارت لولوة الخاطر إلى أن ذلك سيغطي مجالات مختلفة من الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا.

وقالت إن الوكالة “تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل الإجراءات الممنهجة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا من أجل دعم الوكالة”.

وفي وقت سابق من هذا العام تعهدت قطر بالفعل بتقديم 25 مليون دولار أمريكي لدعم وكالة الأونروا.

تأكيد دعم الأونروا

وقالت لولوة الخاطر على منصة إكس “في الاجتماع الوزاري السنوي للشركاء الرئيسيين لدعم الأونروا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنتُ تعهدَ دولة قطر الجديد بمبلغ 100 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضافت “أكدتُ موقف دولة قطر الثابت من دعم منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرفض القاطع لمحاولة تصنيفها منظمةً إرهابية في محاولة واضحة لترهيب كل من يحاول تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين”.

كما أكدت “استنكار دولة قطر للهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الشقيق ووجوب الوقف العاجل لآلة الحرب الهمجية المسلطة على أشقائنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وعلى أشقائنا في لبنان”.

Two million Palestinians are in a living hell that somehow gets even worse by the day. In the face of catastrophic conditions, the women and men of @UNRWA persevere. Now is the time to work on all fronts to intensify support for the agency’s vital mission. pic.twitter.com/pYMCGiFrKK — António Guterres (@antonioguterres) September 27, 2024

“الحاجة الملحة لتمويل مستدام”

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاجة الملحة لتمويل مستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال خلال الاجتماع السنوي الذي يعقد لدعم الوكالة على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة، إن هناك حملات تضليل ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة وعملها الحيوي، وعبّر عن ثقته الكاملة في التزام الوكالة المستمر بمبادئ الحياد والنزاهة.

"رسالتي إلى قادة العالم هي: علينا أن نحافظ على الوكالة حتى يتحقق طموح الفلسطينيين في تقرير المصير." –رسالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى @UNRWAarabic إلى المجتمع الدولي على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة pic.twitter.com/DlZ6puZ14l — الأمم المتحدة (@UNarabic) September 26, 2024

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الأونروا لم تسلم على المستوى العملياتي حيث يتم خنق الاستجابة الإنسانية في غزة كما فشلت آليات الحماية وفض الاشتباك الخاصة بتسهيل وصول المساعدات.

وقال “تستمر محاولات إجلاء الأونروا من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية، كما لم تسلم الأونروا على المستوى السياسي، وهذا يشمل حملات التضليل المنهجية لتشويه سمعة الوكالة وعملها الحيوي”.

وأضاف “يسعى مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي إلى تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية وجعل أي نشاط لها بشأن إسرائيل أو أراضي إسرائيل غير قانوني، وفي مواجهة الظروف الكارثية، تستمر الوكالة وتثابر ويعزى هذا إلى صمود نساء ورجال الأونروا وإلى دعمكم”.