قطر تتعهد بمبلغ 100 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت وزيرة التعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر، تمويلا قطريا إضافيا للاستجابة الإنسانية في غزة بما في ذلك برامج وكالة الأونروا، بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأونروا.

وشاركت قطر، أمس في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومثّلت قطر في الاجتماع، لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وأعلنت في كلمة أمام الاجتماع، تعهد دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية بالقطاع، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا.

وقالت لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر “في إطار استجابتها الإنسانية للأزمة الإنسانية في غزة، تعهدت دولة قطر سابقًا بتقديم 50 مليون دولار أمريكي.. واليوم أعلن عن مبلغ إضافي لاستكمال تعهدنا السابق بـ100 مليون دولار أمريكي إضافية”.

وأشارت لولوة الخاطر إلى أن ذلك سيغطي مجالات مختلفة من الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا.

وقالت إن الوكالة “تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل الإجراءات الممنهجة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا من أجل دعم الوكالة”.

وفي وقت سابق من هذا العام تعهدت قطر بالفعل بتقديم 25 مليون دولار أمريكي لدعم وكالة الأونروا.

وقالت لولوة الخاطر على منصة إكس “في الاجتماع الوزاري السنوي للشركاء الرئيسيين لدعم الأونروا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنتُ تعهدَ دولة قطر الجديد بمبلغ 100 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضافت “أكدتُ موقف دولة قطر الثابت من دعم منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرفض القاطع لمحاولة تصنيفها منظمةً إرهابية في محاولة واضحة لترهيب كل من يحاول تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين”.

كما أكدت “استنكار دولة قطر للهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الشقيق ووجوب الوقف العاجل لآلة الحرب الهمجية المسلطة على أشقائنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وعلى أشقائنا في لبنان”.

Two million Palestinians are in a living hell that somehow gets even worse by the day.

In the face of catastrophic conditions, the women and men of @UNRWA persevere.

Now is the time to work on all fronts to intensify support for the agency’s vital mission. pic.twitter.com/pYMCGiFrKK

— António Guterres (@antonioguterres) September 27, 2024