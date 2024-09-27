الأخبار|ميانمار

مقاطعة واسعة لكلمة نتنياهو في الأمم المتحدة.. تعرف على المنسحبين (فيديو)

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27/9/2024

غادرت وفود العديد من الدول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسُمع تعالي أصوات في القاعة قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولم يحضر الوفد الفلسطيني والسعودي التركي والإيراني والكويتي الكلمة.

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كما لم يحضر وفود كوبا ومالاوي، وميانمار، ليفرغ قسم كبير من القاعة من الحضور أثناء خطاب نتنياهو.

ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو ألقى كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

المصدر : الجزبرة مباشر

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