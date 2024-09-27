نتنياهو يعرض خرائط “النعمة” و”اللعنة” في الأمم المتحدة.. ما محتواها؟

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أطلق عليهما “النعمة” و”اللعنة”، في محاولة لتصوير رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط.

وأظهرت خريطة “النعمة” التي رفعها نتنياهو الدول المحيطة بالأراضي المحتلة، إضافة إلى مصر والسودان والسعودية والإمارات والهند، ملونة باللون الأخضر.

في المقابل، جاءت خريطة “اللعنة” باللون الأسود، شاملة لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن.

وكان من اللافت أن الخريطة التي عرضها نتنياهو لم تُظهر حدودًا للضفة الغربية أو قطاع غزة، بل صورت كل تلك الأراضي على أنها جزء من إسرائيل، في تجاهل واضح للحقائق الجغرافية والسياسية على الأرض.

وفي سياق شرحه للخريطتين، قال نتنياهو “إننا أمام خيارين: نعمة المصالحة بين اليهود والعرب، أو لعنة العدوان الإيراني”.

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي ربط ما أسماه “اللعنة” بإيران، قائلاً “العدوان الإيراني سيصل إلى كل دولة في الشرق الأوسط ودول أخرى في العالم الغربي”.

وسعى نتنياهو في كلمته إلى إلقاء المسؤولية في الصراع على إيران العدو اللدود لإسرائيل، قائلا إن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة طهران على سبع جبهات.

وقال “لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه، والأمر ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله”.