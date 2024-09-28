شاهد: لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي منطقة لجأ إليها آلاف النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الشياح في العاصمة اللبنانية بيروت، التي لجأ إليها آلاف النازحين من الضاحية الجنوبية.

وأظهرت الصور دمارًا واسعًا في المكان، وارتفعت أعمدة الدخان.

وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان للإسعاف، إثر الغارة الإسرائيلية الجديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه اغتال مسؤول الاستخبارات في “حزب الله” حسن خليل ياسين بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر تأكيدها أن الهجوم الإسرائيلي الأخير، السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف القيادي في “حزب الله” نبيل قاووق.

يأتي هذا بعد ساعات من تأكيد حزب الله استشهاد أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية مساء الجمعة.

وليل الجمعة/ السبت، تعرضت بلدات في وسط وشرقي وجنوبي لبنان لغارات جوية إسرائيلية، تُعَد “الأعنف” منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ 23 من سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحًا.