تعليقا على اغتيال نصر الله.. جماعة الحوثي: لا مناص من التصعيد الشامل

قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إن استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة “سيزيد الاندفاع نحو النصر وزوال إسرائيل”، مؤكدة أنه “لا مناص من التصعيد الشامل دعمًا للشعب الفلسطيني”.

وقال المجلس السياسي الأعلى للجماعة في بيان “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الأخ المجاهد الكبير القائد حسن نصر الله، بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والأعمال الصالحة”.

وأضاف “مهما بلغت التضحيات فإن استشهاد نصر الله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت”.

وقدَّم البيان “أحر التعازي وخالص المواساة إلى أسرة نصر الله وإلى حزب الله وكل المجاهدين من كوادره، وإلى الشعب اللبناني والأمة الإسلامية جمعاء”.

كما أعلنت جماعة الحوثي الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام في مناطق سيطرتها، وذلك في بيان صادر عن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

“المزيد من الصلابة” لمحور المقاومة

ونشر المكتب السياسي للحوثيين منشورًا، السبت، على منصة إكس قال فيه “هذا الفقد الكبير في هذا الظرف العصيب والتوقيت الدقيق، يفرض على كل محور المقاومة المزيد من الصلابة والتلاحم والتنسيق”.

وأكد المكتب السياسي في منشوره أن اغتيال نصر الله “جريمة كبيرة لن تمر دون عقاب، وأنها برغم قساوتها لن تحول دون تماسك حزب الله واستمراره في المواجهة”.

كما أكد المكتب السياسي أنه “لا مناص من التصعيد الشامل دعمًا للشعب الفلسطيني”.