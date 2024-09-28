كتائب القسام تنعى نصر الله وتشيد بمواقفه التاريخية في دعم المقاومة الفلسطينية

قدّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، تعازيها لحزب الله في “استشهاد” أمينه العام حسن نصر الله، الذي اغتيل في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

وفي بيان عبر تلغرام، قالت كتائب القسام “نتقدم بالتعزية الحارة إلى الإخوة الأعزاء في حزب الله، رفاق السلاح في معركة الدفاع عن الأقصى، وإلى الشعب اللبناني العزيز وإلى قادة محور المقاومة وإلى جماهير أمتنا باستشهاد الأمين العام لحزب الله، القائد الجهادي الكبير حسن نصر الله”.

وأضافت الكتائب “نودّع اليوم قائدًا مجاهدًا تصدّر قائمة المطلوبين للكيان الصهيوني”.

وأشادت القسام بمناقب نصر الله، مشيرة إلى أن حزب الله انتقل خلال فترة قيادته “نقلة نوعية وأصبح أكثر قوة وبأسًا”. كما أكدت الكتائب أن قيادة نصر الله “كانت رافعة للعلاقة مع المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، حيث لم يتوان عن تقديم كل ما يلزمها من دعم وإسناد واحتضان وخبرات”.

كما وصفت الكتائب مواقف نصر الله خلال معركة “طوفان الأقصى” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنها “تاريخية”.

ولفتت القسام إلى “رفض نصر الله القاطع لوقف جبهة الإسناد لغزة رغم التضحيات الجسيمة التي قدّمها لبنان وحزب الله من مقاتليه وقياداته”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على نصر الله في غارة شنتها مقاتلات من طراز “إف 35″ يوم الجمعة على هدف في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”. ولاحقًا أقر حزب الله باغتيال أمينه العام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها طنًّا، في عملية اغتيال نصر الله”.