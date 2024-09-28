بايدن يرحب باغتيال حسن نصر الله

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يُعَد “إجراءً يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين، من بينهم الآلاف من المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين”.

وأضاف بايدن في بيانه أن “الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران”.

وأوضح أنه وجَّه وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط “لردع العدوان وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا”.

وظهر السبت، أعلن حزب الله استشهاد أمينه العام في غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات “إف 35″ على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”.

مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين

وفي السياق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة، كما سمحت بمغادرة بعض الموظفين بسبب “الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت”.

وقد حثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة.

جاء ذلك بينما أكد مسؤولون عسكريون في إسرائيل صباح السبت مقتل نصر الله، الذي ترأس الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، في قصف إسرائيلي استهدف مقرًّا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة. وقد أكد حزب الله رسميًّا مقتله بعد ساعات من الهجوم.