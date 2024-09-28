صفارات إنذار وحرائق بمحيط القدس إثر إطلاق صاروخ من لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط القدس، جراء إطلاق صاروخ من جنوبي لبنان، للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان صدر عن الجيش “انطلاق صفارات الإنذار في محيط منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وقبل ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة “معاليه أدوميم” القريبة من القدس، ومناطق محيطة بها.

وسمع سكان القدس صوت انفجار قوي هز أنحاء المدينة.

وقالت إذاعة الجيش إن صفارات الإنذار دوت بعد “رصد سقوط في منطقة مستوطنة ‘متسبيه هاجيت’، مما أدى إلى نشوب حريق”.

وقالت مجموعة على تلغرام مرتبطة بالمنطقة الاستيطانية في الضفة “يوش” إنه عقب سقوط صاروخ، اندلع حريق هدد مستوطنة “متسبيه هاجيت”، مشيرة إلى أن قوات كثيرة من الأمن في طريقها إلى المكان.

وأوضحت أن “رجال الإطفاء من محطة بنيامين الإقليمية يعملون حاليًّا على إخماد حريق اندلع في مستوطنة ‘متسبيه هاجيت’ في بنيامين”.