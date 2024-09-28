لأول مرة.. سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمستوطنة إسرائيلية قرب القدس (فيديو)

سقط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، مساء السبت، في مستوطنة بنيامين قرب القدس، لأول مرّة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسبب في اندلاع حرائق.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط القدس، جراء إطلاق صاروخ من جنوبي لبنان.

وهذه المرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان نحو منطقة القدس ومحيطها.

وقبل ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة “معاليه أدوميم” القريبة من القدس، ومناطق محيطة بها.

وسمع سكان القدس صوت انفجار قوي هز أنحاء المدينة.

وقالت إذاعة الجيش إن صفارات الإنذار دوت بعد “رصد سقوط في منطقة مستوطنة ‘متسبيه هاجيت’، مما أدى إلى نشوب حريق”.

وتبعد مستوطنة بنيامين عن وسط القدس، قرابة 17 كيلومترا.

وقالت مجموعة على تلغرام مرتبطة بالمنطقة الاستيطانية في الضفة “يوش” إنه عقب سقوط صاروخ، اندلع حريق هدد مستوطنة “متسبيه هاجيت”، مشيرة إلى أن قوات كثيرة من الأمن في طريقها إلى المكان.

وأوضحت أن “رجال الإطفاء من محطة بنيامين الإقليمية يعملون حاليًّا على إخماد حريق اندلع في مستوطنة ‘متسبيه هاجيت’ في بنيامين”.