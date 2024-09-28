الفيفا يوقف مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين مباراتين دوليتين.. ماذا فعل؟

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف حارس مرمى المنتخب الأول إيميليانو مارتينيز، مدة مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بناء على العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا).

وذكر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الإلكتروني أن لجنة الانضباط اعتبرت أن إيميليانو مارتينيز، مسؤول عن سلوكه العدائي وانتهاكه قواعد اللعب النظيف في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي، التي أقيمت في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وأمام كولومبيا، التي أقيمت يوم 10 من الشهر ذاته.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني أن حارس مرمى أستون فيلا تم إيقافه مباراتين، وأنه سينفذ العقوبة في المباراتين المقبلتين للمنتخب الأرجنتيني، بدون أن يذكر الواقعتين.

#Eliminatorias🏆 La FIFA dio a conocer la sanción impuesta al arquero de la Selección @Argentina, Emiliano Martínez. 📝 https://t.co/JuhOpn5EbK pic.twitter.com/MJvmO2OrX4 — AFA (@afa) September 27, 2024

وكان حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي قد احتفل بطريقة غير لائقة عقب الفوز على تشيلي بثلاثية نظيفة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في واقعة مشابهة لما فعله في مونديال 2022 في قطر.

وفي المباراة التالية أمام كولومبيا ضمن نفس التصفيات، ضرب الحارس البالغ من العمر 32 عاما، كاميرا تابعة لتلفزيون محلي.

وأعرب الاتحاد الأرجنتيني عن رفضه القاطع للعقوبة الموقعة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 18 نقطة ويليه المنتخب الكولومبي برصيد 16 نقطة ثم منتخب أوروغواي برصيد 15 نقطة.