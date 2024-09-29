الحوثيون يتوعدون إسرائيل بمعركة طويلة “لا مجال فيها للتراجع”

قالت جماعة الحوثي اليمنية الأحد إنها ستخوض معركة طويلة مع إسرائيل لا مجال فيها للتراجع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة دفاع الحوثيين، عبدالله بن عامر، لموقع 26 سبتمبر الناطق باسم الوزارة.

وقال بن عامر “الجيش الإسرائيلي يقول إن وقت اليمن سيأتي، واليمنيون يقولون لن ننتظر حتى يحين ذلك الوقت”.

وأضاف المسؤول الحوثي “بإذن الله تعالى ستكون الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة انتصارات لا انتكاسات، وإنها معركة طويلة (ضد إسرائيل) لا مجال فيها للتراجع أو التردد”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية السبت أن الجيش الإسرائيلي أكد أن” وقت الحوثيين سيأتي”، لكن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على حزب الله.

“العاقبة المحتومة هي النصر”

واغتالت إسرائيل مؤخرا قادة بارزين في حزب الله، أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35 الجمعة على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لحزب الله، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها طنًّا، في عملية اغتيال نصر الله”.

وأعلنت جماعة الحوثي الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام في مناطق سيطرتها عقب الاعلان عن استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال المجلس السياسي الأعلى للجماعة في بيان إنه “مهما بلغت التضحيات فإن استشهاد نصر الله سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت”.

مئات الشهداء وآلاف المصابين

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وخلفت الغارات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 816 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2507 مصابين، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

كما أدت الغارات الإسرائلية المتواصلة على لبنان إلى نزوح أكثر من مليون فرد من منازلهم، وفق ما أعلنه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ونفذ الحوثيون هجمات متواصلة تستهدف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، إلى جانب عمليات استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، بعد نحو شهر من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.