شاهد: متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على اغتيال نصر الله

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل السبت إن آلاف المتظاهرين العراقيين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرون يحملون صور نصر الله وأعلام حزب الله وأعلام جماعات مقاومة عراقية وهم يشتبكون مع قوات الأمن بالقرب من المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد.

وذكرت وكالة أسوشيتبرس للأنباء أن المتظاهرين الغاضبين من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، منعوا من عبور الجسر المعلق على نهر دجلة، والذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

3 أيام من الحداد في العراق

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن السبت حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، وأصدر بيانا ندد فيه باغتيال نصر الله.

وقال السوداني في بيانه “في اعتداء آثم جديد، وجريمة تؤكد تعدي الكيان الصهيوني كلّ الخطوط الحمراء، ارتقى الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيّد حسن نصر الله، شهيدا على طريق الحق”.

وأكّد السوداني “موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني”، معتبرا أن استهداف الضاحية الجنوبية الجمعة “يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على نصر الله في غارة شنتها مقاتلات من طراز “إف 35” يوم الجمعة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ولاحقًا أقر حزب الله باغتيال أمينه العام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “طائرات من السرب 69 أسقطت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها طنًّا، في عملية اغتيال نصر الله”.