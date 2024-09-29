صاروخ غراد يخترق الأجواء الأردنية.. والجيش يوضح

أعلن الجيش الأردني، مساء السبت، سقوط صاروخ من طراز غراد في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر شرق العاصمة عمّان، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الصاروخ أُطلِق من جنوبي لبنان. وأضاف أن الفرق المعنية تحركت إلى موقع سقوط الصاروخ للتعامل مع الحادث.

وأكد المصدر أن منظومات الدفاعات الجوية الأردنية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيّرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية. كما دعا المواطنين إلى تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات التي قد تثير الهلع والفوضى.

وطمأن المصدر العسكري المواطنين بأن “القوات المسلحة مستمرة في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يهدد أمنها واستقرارها”.