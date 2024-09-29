موقع إسرائيلي يكشف بالأرقام مفاجأة بشأن تكلفة الحرب على غزة مع تصاعد المواجهات

قدر الجيش الإسرائيلي أن تصل كلفة الحرب الحالية إلى 150 مليار شيكل (39 مليار دولار) وذلك دون احتساب تكلفة أي عملية برية في لبنان أو مواجهة محتملة مع إيران.

ووَفق موقع (كالكاليست) المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي، بلغت نفقات الحرب المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 129 مليار شيكل، منها 37 مليارا لأجور قوات الاحتياط، و29 مليارا لشراء الذخائر والأسلحة، و19 مليارا لتشغيل وصيانة الطائرات والزوارق، و13 مليارا للوسائل القتالية، و13 مليارا أخرى لأمور لوجستية، فضلا عن 8 مليارات لأنظمة التنصت والاستخبارات، و6 مليارات للبناء والمعدات، و4 مليارات للرعاية الصحية وإعادة تأهيل العائلات.

وتعزى الزيادة الكبيرة في النفقات بشكل رئيسي إلى زيادة حجم قوات الاحتياط الفاعلة وتضاعف احتياجات الذخيرة بما يفوق التقديرات المخطط لها، بحسب الموقع.

ومع توسع الجبهة الشمالية مؤخرا، ازدادت النفقات العسكرية اليومية، فوصلت تكلفة القتال في الشمال خلال الأسبوع الماضي إلى 750 مليون شيكل يوميا، مقارنة بـ100 مليون شيكل في الأيام الأولى للحرب.

وفي المقابل، أعربت وزارة المالية عن قلقها من أن وزارة الدفاع تضخم تقديرات النفقات، إذ تضمّن فيها بنودا لا ترتبط بالقتال بشكل مباشر، مثل التدريبات الروتينية، مما يتيح لها المطالبة بزيادة الميزانية للعام المقبل.