الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، أن قواتها استهدفت سفينة في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مشيرةً إلى “انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل”.

وأفاد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، بأن “القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة “بلو لاغون 1″ في البحر الأحمر، باستخدام عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وأكد أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة، موضحًا أن الاستهداف جاء بعدما انتهكت الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون الكشف عن الجهة التابعة لها السفينة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة(( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. 02_09_2024م pic.twitter.com/32sWNkEOSC — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 2, 2024

وحذر البيان جميع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل بأن سفنها ستكون عرضة للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها، بغض النظر عن وجهتها.

وفي سياق تضامنها مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية بدعم أمريكي، تستمر هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات على السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات على ما يصفه بـ”مواقع الحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتهم البحرية، وهو ما يقابل بردود فعل من قبل الجماعة من حينٍ لآخر.