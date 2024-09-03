رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله اللعب الدولي

أكد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس لديه أي نية في اعتزال اللعب الدولي، متوقعًا أن يكون القرار صعبا عندما يحين وقته، إذ قال مساء أمس الاثنين “حينما يحين الوقت سأمضي قدما، سيكون قرارا من الصعب اتخاذه”.

وأضاف أسطورة كرة القدم: “إذا شعرت بأنني لم أعد قادرا على المساهمة سأكون أول من يرحل”، موضحًا “حتى نهاية مسيرتي، سيكون لديّ دائما العقلية التي تدفعني للمشاركة بشكل أساسي”.

وشدد رونالدو هداف النصر السعودي على أنه لم يفكر أبدا في اعتزال اللعب الدولي، رغم الانتقادات التي تعرض لها في يورو 2024، بعد أداء وصف بأنه غير مقنع، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال خمس مباريات، وقال: “توقعات الجمهور للمنتخب الوطني كانت عالية للغاية”.

ويحمل رونالدو (39 عاما) الرقم القياسي للاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية على مستوى المنتخبات الوطنية والرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على مستوى المنتخبات، برصيد 130 هدفا خلال 212 مباراة، كما شارك في سادس بطولة قارية عبر كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وهو رقم قياسي، كما أصبح أول لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 50 مباراة في البطولات الكبرى.

وانضم رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال خلال مباراتيه أمام كرواتيا واسكتلندا في دوري أمم أوروبا، وكان يبحث عن الهدف رقم 900 في مسيرته، وقال موضحًا: “الحافز هو الانضمام للمنتخب الوطني والفوز بلقب دوري أمم أوروبا، لقد فزنا باللقب مرة بالفعل، ونريد تحقيق ذلك مجددا”.

وختم رونالدو حديثه بالقول “ربما أقول نفس الشيء مرارا وتكرارا، لكني لا أفكر على المدى البعيد، دائما المدى القريب”.