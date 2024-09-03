ليست الأولى.. الإعلان عن إصابة بفيروس جدري القردة لمقيم في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي) وهو حاليا في العزل في بالمستشفى.

وذكرت الوزارة، أنه تم تشخيص الحالة (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن حالة المريض الصحية مستقرة.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

ليست الأولى

وقال البيان إنها أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة بتاريخ الثامن من سبتمبر/أيلول عام 2022، وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات.

وأوصت الوزارة الجميع باتباع الارشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية.

جدري القرود

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الشهر الماضي “حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمي” وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض جدري القرود الفيروسي.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، قد صرح الشهر الماضي إنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في إفريقيا هذا العام.

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل نحو 548 شخصا منذ بداية العام، كما تم في الآونة الأخيرة رصد سلالة “إم بوكس أي” لأول مرة في أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا.

وينتشر جدري القردة من شخص إلى آخر عبر “اتصال جسدي وثيق” بحسب منظمة الصحة العالمية وتوصي المنظمة، بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء وكذلك غسل اليدين بعد لمس الأسطح أو الأشياء التي قد تكون ملوثة.