إهداء إلى روح نصر الله.. سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف الاحتلال في غزة (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد اليوم الاثنين من استهداف مقاتليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد محور “نتساريم” بقذائف الهاون وصواريخ 107 ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ويظهر في الفيديو لحظة إعداد مقاتلي السرايا لإطلاق القذائف وحساب مداها على مخطط ورقي قبل إطلاقها.

كما ظهرت صورة للأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بجانب القذائف كُتب عليها “سلامًا لروحك يا سيد المقاومة والشهداء”.

وفي الفيديو، تظهر مشاهد لتجمُّع قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد محور نتساريم، ولحظة سقوط القذائف بالقرب من قوات الاحتلال، ومشاهد كر وفر بين الجنود.

ومحور “نتساريم” يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، وتحتله إسرائيل إضافة إلى معبر رفح ومحور فيلادلفيا (جنوب) الحدودي مع مصر.

وأعلن جيش الاحتلال، الاثنين، إصابة جندي من الكتيبة 8108 تشكيل يفتاح (679) بجروح خطرة خلال معركة دارت جنوبي قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجندي أصيب بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس، دون أن توضح مصدر الصاروخ.

وبلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين المصابين منذ بداية الحرب 4481، من بينهم 2298 مصابًا منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بينما بلغ عدد القتلى المعلن في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 715 ضابطًا وجنديًّا من ضمنهم 346 منذ بدء الاجتياح البري.