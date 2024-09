الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا منذ التصعيد الإسرائيلي

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الاثنين، إن أكثر من مئة ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان هذا الشهر.

وذكر غراندي على منصة إكس أن الفارين بينهم لبنانيون وسوريون.

وأشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متمركزون في أربع نقاط عبور، إضافة إلى السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم العابرين إلى سوريا.

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.

UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 30, 2024