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الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا منذ التصعيد الإسرائيلي

نازحون على الحدود السورية اللبنانية (تويتر)
30/9/2024

 قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الاثنين، إن أكثر من مئة ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان هذا الشهر.

وذكر غراندي على منصة إكس أن الفارين بينهم لبنانيون وسوريون.

وأشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متمركزون في أربع نقاط عبور، إضافة إلى السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري لدعم العابرين إلى سوريا.

وتأتي موجة النزوح بعد بدء إسرائيل غارات جوية مكثفة على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد المئات في لبنان منذ الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي سقط فيه أكبر عدد من الضحايا منذ الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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