حزب الله يستخدم صاروخا جديدا لقصف إسرائيل (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق ما يزيد على 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل منذ صباح اليوم الاثنين، أدى بعضها إلى اندلاع حرائق بمستوطنة في الجليل الغربي.

وقال جيش الاحتلال في بيان مساء الاثنين “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأوسط ومنطقة خليج حيفا، تم رصد نحو 10 عمليات إطلاق من لبنان، وتم اعتراض بعضها”.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن صاروخًا سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة أفيك بالجليل الغربي، مما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إن صاروخًا أُطلِق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة في نطاق حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

من جهته، أعلن حزب الله، الاثنين، أنه قصف مستوطنات إسرائيلية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بصواريخ فادي 1، وذلك في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه قصف عددًا من المستوطنات شمال مدينة حيفا (لم يسمّها) بـ”صلية صاروخية من طراز فادي 1″.

وفي 22 من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحزب ولأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استخدامه هذا الطراز من الصواريخ خلال قصفه مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل بمدينة حيفا شمالي إسرائيل.

كما أعلن حزب الله، مساء الاثنين، استهدافه مستوطنة “كفر جلعادي” شمالي إسرائيل بصاروخ “نور” الذي يستخدمه لأول مرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وصاروخ نور المضاد للسفن هو إيراني الصنع، يعمل بالوقود الصلب، وصنعته البحرية الإيرانية في عام 2005، بينما كشف حزب الله عن وجود الصاروخ لديه العام الماضي.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا أيضًا مستوطنة الكابري (شمالي إسرائيل) “بصلية ‏صاروخية”. كما أعلن، ظهر الاثنين، قصف مستوطنتَي ساعر وجيشر هزيف بصواريخ.