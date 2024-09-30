شاهد: لحظة إطلاق “المقاومة الإسلامية في العراق” صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل

بثت جماعة تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” مشاهد، اليوم الاثنين، من إطلاقها صواريخ “الأرقب” وطائرات مسيَّرة باتجاه ما وصفتها بـ”أهداف حيوية بالأراضي المحتلة”، في إشارة إلى إسرائيل.

ويُظهر الفيديو لحظة إطلاق 16 صاروخًا بشكل مزدوج ونحو 8 طائرات مسيَّرة، مع لافتة توضح أن الهدف هو مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سفينة صواريخ تابعة له في منطقة البحر الأحمر طائرة مسيَّرة كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، أمس، استهدافها بالطيران المسيَّر “هدفًا حيويًّا” في إيلات جنوبي إسرائيل.

وتقول الجماعة في بياناتها إن هذه العمليات تأتي “استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.