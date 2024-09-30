غارة إسرائيلية على معبر “جديدة يابوس” عند الحدود بين سوريا ولبنان

شنت إسرائيل، فجر الاثنين، غارة جوية على معبر جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان؛ مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وفقًا لمصادر محلية سورية.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي استهدف الجانب السوري من المعبر الحدودي، مؤكدة وقوع ضحايا دون تحديد عددهم.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لنقل المصابين.

ويعد معبر جديدة يابوس، الواقع في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، من أهم المعابر البرية بين سوريا ولبنان.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتشهد حدود جنوب لبنان تبادلًا يوميًّا للقصف بين فصائل لبنانية وفلسطينية، على رأسها حزب الله، والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة هذه المواجهات حتى مساء الأحد 1764 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 8808 جرحى.

وتثير هذه التطورات مخاوف من احتمال توسع نطاق الصراع في المنطقة، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على أهداف في سوريا ولبنان.