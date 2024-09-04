أردوغان والسيسي يعلنان عن خريطة تعاون جديدة بين مصر وتركيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.

وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي أن البلدين يسعيان لتحسين العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.

وأوضح أردوغان أن “التعاون بين تركيا ومصر وصل إلى مستوى مرتفع منذ زيارتي الأخيرة للقاهرة”، مضيفًا: “نود تطوير العلاقات التركية المصرية في مجال الطاقة”.

وأكد أردوغان أن تركيا ومصر تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال: “أكدنا إرادتنا في تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة”.

من جانبه، أشار الرئيس المصري إلى أن هناك رغبة صادقة لدى كل من مصر وتركيا لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأشار السيسي أيضًا إلى أن زيارته لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بازدهار التواصل بين الشعبين خلال السنوات الماضية.

وأوضح السيسي في كلمته: “ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا”، مشيدًا بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين تركيا وسوريا.

وكان وزراء من البلدين وقّعا سلسلة من الاتفاقات في مجالات عدة قبيل تصريحات الرئيسين.

الحرب على غزة

وتحدث أردوغان والسيسي عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس التركي ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع، وأضاف أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

وانتقد أردوغان السياسات الإسرائيلية وقال إن “الحكومة الإسرائيلية تحاول تجويع الفلسطينيين في غزة بعدما أخفقت في كسر إرادتهم”، منوهًا إلى أن بلاده تواصل مساعيها لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب “المجازر” في غزة.

وأكد أردوغان أن سياسات حكومة نتنياهو تلقي بالمنطقة والعالم كله في الخطر، مضيفًا أن إسرائيل وداعميها هم المسؤولون عن وفاة كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء.

كما شدد على أن “مكان قتلة 41 ألف من الأبرياء ليس منابر البرلمان بل قاعات المحاكم لمحاسبتهم على جرائمهم”.

من جانبه، دعا السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا رفض مصر للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكد الرئيس المصري كذلك أن مناقشاته مع الرئيس التركي شملت التنسيق لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا في مجال المساعدات الإنسانية.