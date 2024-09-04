إيتمار بن غفير: أعمل على وقف المفاوضات مع حماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إنه يعمل على وقف المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكتب الوزيراليميني المتطرف في منشوره: “أعمل على وقف المفاوضات مع حماس، إن الدولة التي يقتل رهائنها الستة بدم بارد، لا تتفاوض مع القتلة، لكن توقف المفاوضات، وتوقف نقل الوقود والكهرباء إليهم وتسحقهم”.

وأضاف الوزير، في الحكومة التي تعتبر الأكثر تطرفًا بتاريخ إسرائيل، أن “استمرار المفاوضات سيحفز حماس على تنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك بالضفة الغربية”.

פועל כדי להפסיק המו"מ עם החמאס. מדינה שרוצחים לה שישה חטופים בדם קר לא מנהלת משא ומתן עם הרוצחים אלא עוצרת את המשא ומתן, מפסיקה להעביר להם דלק וחשמל, וכותשת אותם עד הכרעתם. המשך המו"מ רק מדרבן אותם לייצר עוד ועוד טרור גם מיהודה ושומרון. pic.twitter.com/L0T1E8No9T — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 4, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة، من نفق تحت الأرض في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، ونقلها إلى إسرائيل.

وأضاف الجيش أن الأسرى الستة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أشار المتحدث العسكري الإسرائيلي (دانيال هاجاري) إلى إنه تم قتل الرهائن ” قبل فترة قصيرة من الوصول إليهم”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أدى لاستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، كما أدت لدمار هائل في البنى التحتية في عموم محافظات القطاع ومدنه، إضافة للتسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الذي اشتد خناقه منذ بداية العدوان، بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.