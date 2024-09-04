اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ خلال احتجاج طلابي داعم لغزة (فيديو)

اعتقلت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، خلال احتجاج طلابي داعم لفلسطين بجامعة في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت ثونبرغ، على منصة “إنستغرام”، إنها شاركت في وقفة احتجاجية ضد إدارة جامعة كوبنهاغن، التي لم تقرر المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل رغم المطالبة الطويلة بها.

وعقب ذلك نشرت مقطع “فيديو” تظهر فيه مقيدة اليدين في سيارة للشرطة.

يذكر أن غريتا ثونبرغ، المعروفة بنشاطها في مجال المناخ تحتج على الهجمات الإسرائيلية في غزة، وتنشر منشورات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

من جانبه قال متحدث باسم الشرطة “تمّ إلقاء القبض على 6 أشخاص في موقع الاحتجاج في الجامعة، بعدما أغلق نحو 20 شخصًا مدخل أحد المباني”.

وتشهد الدنمارك، من حين إلى آخر، تظاهرات دعمًا لفلسطين، وللمطالبة بوقف الحرب التي ينفذها جيش الاحتـلال الإسرائيلي في غزة.