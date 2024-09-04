شاهد: أردوغان يستقبل السيسي في أول زيارة لرئيس مصري منذ 12 عاما

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة لرئيس مصري منذ 12 عاما.

وعقد الرئيسان اجتماعاً قصيراً في صالة الشرف بالمطار، وتوجها إلى المجمع الرئاسي التركي، وعقب اجتماعهما الثنائي المرتقب، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير/شباط، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الأربعاء “زيارة السيد الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين”.

وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين، ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.

الرئيس المصري يعرب عن سعادته

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة تركيا للمرة الأولى ولقائه المرتقب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون.

وقال الرئيس المصري “أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان” حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأضاف “لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استنادا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين”.

وتحسنت العلاقات بين الرئيسين منذ نحو عامين، مع تقارب مصالحهما في العديد من الملفات الإقليمية، ووقع السيسي وأردوغان في القاهرة اتفاقات عدة ودعا الرئيسان إلى تكثيف المبادلات التجارية الثنائية وإلى تعاون دبلوماسي في الشرق الأوسط وإفريقيا.