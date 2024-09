في ساعات.. مؤسس (إنفيديا) يخسر 10 مليارات دولار من ثروته.. ما القصة؟

خسر مؤسس شركة (إنفيديا) لصناعة الرقائق ورئيسها التنفيذي جينسين هوانغ، 10% من ثروته أو أكثر بقليل من 10 مليارات دولار في جلسة أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكر مؤشر بلومبيرغ للأثرياء اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات المؤشر، فقد تراجعت ثروة هوانغ من 105 مليارات دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، إلى 95 مليار دولار في جلسة الثلاثاء، وهي أول جلسة تداول منذ غلق تعاملات الجمعة.

ويأتي تراجع سهم إنفيديا بسبب بيانات مالية ضعيفة عن فترة الربع الثاني من 2024، وتوقعات الربع الثالث، إلى جانب تقرير يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية أرسلت استدعاءات للشركة كجزء من تحقيق متصاعد في مكافحة الاحتكار.

وبحسب بلومبيرغ، تسعى وزارة العدل بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت الشركة تعوق محاولات عملائها الراغبين في تغيير الموردين، أو ما إذا كانت تمنع آخرين من تنويع إمداداتهم.

ويعتبر تراجع ثروة هوانغ هذه، أكبر انخفاض في قيمتها في يوم واحد له، منذ أن بدأ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في تتبع ثروته اعتبارا من عام 2016.

وجاء انخفاض ثروة مؤسس إنفيديا بعد تراجع 9.5% في أسهم شركة صناعة الرقائق التي شارك في تأسيسها.

