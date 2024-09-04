مشاهد توثق لحظات مرعبة لانهيارات جبلية جنوبي اليمن (شاهد)

أظهرت مشاهد مصورة، نشرها مدونون وناشطون، لحظة مخيفة لحدوث انهيار صخري وترابي كبير على طريق بمدينة يافع جنوب اليمن أثناء مرور مواطنين وناقلات على الطريق.

والمشاهد تظهر لحظة حدوث الانهيار بكميات كبيرة من الصخور والتراب، ما تسبب بقطع الطريق الواصل بين مديريات المدينة والمدن الأخرى.

وبينت المشاهد وجود مواطنين ومركبات بالقرب من منطقة الانهيار، لكن الجهات المعنية لم تعلن وقوع إصابات أو أضرار.

وأظهر مشهد آخر رفع جرافات للصخور والتراب وإزالته لإعادة فتح الطريق خلال ساعات الليل.