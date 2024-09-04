مقابل أطباق من البط وأموال.. اتهام مساعدة سابقة لحاكم نيويورك بالتجسس لصالح الصين (فيديو)

أوقفت السلطات الأمريكية مسؤولة سابقة عملت مساعدةً لحاكم ولاية نيويورك، ووجهت إليها اتهامات بالتعاون مع الصين لقاء الحصول على مبالغ مالية كبيرة وخدمات فنية وحتى غذائية.

وأفاد الادعاء بأن ليندا سون، سعت إلى ترتيب لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وآخرين من الصين، بينما عملت على عرقلة اجتماعات مماثلة بين مسؤولين من الولاية وآخرين من تايوان.

وفي المقابل، حصلت سون على حوافز اقتصادية “مهمة” وفرت لها أسلوب حياة باذخا، وتذاكر لحضور حفل موسيقي لأوركسترا زائرة، وأطباقا من البطّ المملح أعدها طاهٍ تابع لمسؤول صيني.

Linda Sun, a former aide to Gov. Kathy Hochul of New York, was accused of using her position to benefit the Chinese government. She was charged with 10 criminal counts that included visa fraud, money laundering and other crimes. https://t.co/jPeKCwmkcp pic.twitter.com/d10fS9zPbG — The New York Times (@nytimes) September 4, 2024

إطلاق سراح مشروط

وقال المدعي العام في نيويورك بريون بيس، في بيان، إن “المخطط غير المشروع أثرى عائلة المتهمة بملايين الدولارات”.

وأشار إلى أن زوجها كريستوفر “سهّل تحويل رشى بملايين الدولارات لمكاسب شخصية”، مضيفا أن “سون سخّرت منصبها المؤثر بين المسؤولين للترويج سرا لأجندات” مسؤولين صينيين والحزب الشيوعي الصيني، بشكل “يهدد بشكل مباشر الأمن القومي لبلادنا”.

ودفعت المتهمة وزوجها ببراءتهما، وأفرج عنهما بكفالة، بشرط ألا يتواصلا مع أي بعثة دبلوماسية صينية.

غسيل أموال

ويتهم الادعاء سون وزوجها بغسيل الأموال التي تلقوها عبر شراء عقار في لونغ آيلند بنيويورك بقيمة 4.1 ملايين دولار، وشقة في هاواي بقيمة 2.1 مليون دولار، إضافة الى سيارة فيراري من طرازات عام 2024.

وامتنعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن التعليق على المسألة، وقالت المتحدثة باسمها، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري في بيجين “لن أعلّق على القضايا المحلية في الولايات المتحدة، لكننا نعارض أي ربط أو افتراء خبيث بحق الصين”.