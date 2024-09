مقابل أطباق من البط وأموال.. اتهام مساعدة سابقة لحاكم نيويورك بالتجسس لصالح الصين (فيديو)

أوقفت السلطات الأمريكية مسؤولة سابقة عملت مساعدةً لحاكم ولاية نيويورك، ووجهت إليها اتهامات بالتعاون مع الصين لقاء الحصول على مبالغ مالية كبيرة وخدمات فنية وحتى غذائية.

وأفاد الادعاء بأن ليندا سون، سعت إلى ترتيب لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وآخرين من الصين، بينما عملت على عرقلة اجتماعات مماثلة بين مسؤولين من الولاية وآخرين من تايوان.

وفي المقابل، حصلت سون على حوافز اقتصادية “مهمة” وفرت لها أسلوب حياة باذخا، وتذاكر لحضور حفل موسيقي لأوركسترا زائرة، وأطباقا من البطّ المملح أعدها طاهٍ تابع لمسؤول صيني.

Linda Sun, a former aide to Gov. Kathy Hochul of New York, was accused of using her position to benefit the Chinese government. She was charged with 10 criminal counts that included visa fraud, money laundering and other crimes. https://t.co/jPeKCwmkcp pic.twitter.com/d10fS9zPbG

