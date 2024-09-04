هيئة البث الإسرائيلي: مقترح جديد لإنهاء الحرب قد يرى النور يوم الجمعة المقبل

رجحت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ينشر الوسطاء يوم الجمعة المقبل مقترح “حل وسط” للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى.

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات متعثرة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل حرب إسرائيلية على قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إبقاء جيشه في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، في حين تطالب (حماس) بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من المنطقة.

تعطيل الصفقة

وقالت هيئة البث إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنياع، أبلغ الوسطاء، في الأيام الأخيرة، بتمسك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المزمع، مع استعدادها للانسحاب بالمرحلة الثانية. وتابعت أن برنياع نقل هذه الرسالة رغم تصريحات نتنياهو بأن محور فيلادلفيا “يحدد مستقبلنا كاملا”.

ونقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو تعليقه “ليس مطلوبا بعد من مجلس الوزراء مناقشة أي جزء من المرحلة الثانية من الصفقة”.

ومساء الثلاثاء، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها، أن نتنياهو أبلغ الوسطاء بإمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الاتفاق المزمع، لكنه تراجع بهدف “تعطيل الصفقة لأسباب سياسية”.

حل وسط

وزعم نتنياهو، مساء الاثنين، أن تحقيق أهداف الحرب على غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا”، وشدد على أن الجيش لن ينسحب منه “على الإطلاق”.

ووفق هيئة البث، الأربعاء، فإن “مسؤولين من الدول الوسيطة اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار، في الأيام الأخيرة، لتحديد ما إذا كانت توجد مرونة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق المزمع، بما في ذلك بشأن محور فيلادلفيا”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وتابعت أن “الوسطاء يعتزمون نشر المخطط علنا، على الأرجح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة”. وأردفت “لذلك، سافر رئيس الموساد إلى الدوحة هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تستمر المحادثات هناك في الأيام المقبلة”.

إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا

ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجيش الإسرائيلي حذر الحكومة من أنه دون إبرام اتفاق مع حماس، فإن أي عملية عسكرية واسعة في غزة ستعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حركة حماس عن مقتل عشرات الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، أن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المزمع لن يمثل مشكلة أمنية لبلاده.

كما قال رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، في تصريح متلفز الثلاثاء، إن هذا المحور “لا يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، ويمكننا الانسحاب منه والعودة إن اقتضت الضرورة”.

“نتنياهو لن يعيد المختطفين”

وأضاف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب، أن “نتنياهو لن يعيد المختطفين (الأسرى) أحياء” من غزة، وهو “منشغل بالبقاء السياسي”.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.