واشنطن بوست: هذا هو سبب إصرار نتنياهو على البقاء بمحور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجود عسكري في محور فيلادلفيا البالغ طوله 14 كيلومترا على الخط الحدودي بين مصر وقطاع غزة “يهدد إمكانية وقف إطلاق النار”.

وأضافت الصحيفة، في تقرير اليوم الأربعاء، استنادا إلى مسؤولين شاركوا بصفتهم وسطاء بالمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أن “رغبة نتنياهو بمواصلة وجود قوات في محور فيلادلفيا هو أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق”.

وأشار مسؤولان كبيران إلى أن محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة قد تنتهي إذا رفضت حماس وإسرائيل مقترح “الفرصة الأخيرة” لوقف إطلاق النار بغزة الذي ستقدمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لهذا السبب لا يريد نتنياهو التوصل لاتفاق

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن بعض المسؤولين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن “تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا، ليس الهدف منه منع حماس من تهريب الأسلحة كما يقول، وإنما هي محاولة من جانبه لعرقلة اتفاق يمكن أن يضعفه سياسيا”.

وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، للصحيفة، إن قوات الأمن الفلسطينية التي تدربها إدارة واشنطن ستكون الحل الأكثر ترجيحا لضمان الأمن عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأشار مسؤول مصري إلى أن حكومة بلاده سترحب بوجود الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة تولي دوره المراقب في معبر رفح الحدودي.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.