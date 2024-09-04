والد “أبو شجاع” يتحدث عن الشهيد قائد كتيبة طولكرم (فيديو)

محمد جابر (أبو شجاع)، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس وأحد مؤسسيها، من مواليد مخيم نور شمس، وبدأ مشاوره النضالي في سنٍ مبكرةٍ ليعتقله الاحتلال، قبل عدة محاولات فاشلة لاغتياله، إلى أن نجح في ذلك يوم 29 أغسطس/ آب، في أتون حملته التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما في المدن الشمالية منها.

يقول سمير جابر، والد الشهيد أبو شجاع، للجزيرة مباشر: “سمى الاحتلال “أبو شجاع” بمزعزع الاستقرار بالشمال، أبو شجاع صغير العمر، قضى حياته إما بالسجون وإما مطاردًا وإما جريحًا”.

وعبر والد الشهيد عن صدمته في اللحظات الأولى لخبر استشهاد ابنه، قائلًا: “الساعة سبعة الصبح، أفاد الإعلام العربي باغتيال “أبو شجاع”، لكن أنا لم أصدق، لم أقتنع وقلت مستحيل أبو شجاع بخير، حتى شفت صورته على الإعلام العبري وقتها فقط اقتنعت”.

وعن صفات “أبو شجاع” التي عُرف بها بين الناس، أضاف والد الشهيد: “أبو شجاع الإنسان البسيط، أبو شجاع أبو الغلابة، حتى وهو قائد عسكري كان دائمًا مع شعبه وناسه، أقولك اللي حبب الناس في أبو شجاع هما الأطفال”.

وأتى حديث الطفل أحمد شحادة، شقيق الشهيدين غيث ومحمد شحادة، مؤكدًا على كلام والد الشهيد ومعبرًا عن المحبة والاحترام اللذان يكنهما للشهيد بقوله: “أبو شجاع أيقونة للمخيم كله، دولة أبو شجاع، جيش بأكمله، والحمد لله طلبها ونالها”، مختتما حديثه بترديد شعار الشهيد: “وجيل يسلم جيل قالها أبو شجاع”.

وأثناء العملية العسكرية موسعة أطلقها الاحتلال يوم 28 أغسطس/آب في الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد جابر “أبو شجاع” يوم 29 أغسطس/آب 2024 مع 4 آخرين من أعضاء الكتيبة بعد محاصرة مبنى كانوا بداخله حيث تبادلوا إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.