19 شهيدا وعشرات المعتقلين والمقاومة تواصل تصديها للقوات الإسرائيلية في جنين (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، وهو الأوسع منذ عام 2002 في شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان الذي بدأ، يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 19 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا بعد مداهمة منزله جنوبي مدينة الخليل بـ #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jZu3vKg0Fi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024

المقاومة تتصدى

يأتي ذلك في وقت قالت فيه فصائل المقاومة إنها تتصدى للعدوان الإسرائيلي المستمر، وأفادت سرايا القدس-كتيبة جنين، بأن مقاتليها استهدفوا آليات إسرائيلية.

وقالت “يقوم مقاتلونا بتفعيل عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا ويستهدفون الآليات العسكرية في شارع حداد ومحاور القتال المختلفة محققين إصابات مباشرة”.

العملية العسكرية في طولكرم

وفي طولكرم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثالث على التوالي، وخلفت دمار واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفجير داخل حارات المخيم وإحراق للشوادر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين، وإصابة مواطنين بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 8 فلسطينيين بالاختناق جراء الحرائق التي تسبب بها الاحتلال في المخيم، تم تقديم الإسعافات لهم.

"ما خلو إشي إلا وعملوه"

شهادة مفزعة يرويها شاب من #جنين عن حصار قوات الاحتلال المخيم#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/w4szH3DQon — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024

تعزيزات كبيرة.. وحصار

وصباح اليوم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة باتجاه المدينة ومخيمها، فيما واصلت آلياتها حصار مستشفى جنين الحكومي، وإغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا وإعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

وأمس استشهدت الطفلة لجين عبد الرؤوف (16 عاما) وأصيب أربعة صحفيين، كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي على أطراف مخيم جنين كما جرفت الآليات شارع يربط المدينة ومخيمها ببلدات فلسطينية.

وواصلت الجرافات الإسرائيلية تدمير الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها وتنتقل من منطقة إلى أخرى، وقدرت بلدية جنين أن 70% من البنية التحتية والشوارع لحقت بها أضرار جسيمة جراء العدوان.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس/آب الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 685.

🔴 عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: تصاعد الدخان وألسنة اللهب بعد انفجار ضخم في مخيم #طولكرم بـ #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TJpDVatWUJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024

دمار وتخريب في طولكرم

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثالث على التوالي، وخلفت دمار واسعا في البنية التحتية والممتلكات.

وقام الاحتلال أيضا بعمليات تفجير داخل حارات المخيم وإحراق الشوادر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين واحتراقها في حارة السوالمة، وإصابة مواطنين بالاختناق.

يأتي ذلك في وقت واصلت الجرافات الاحتلال تخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، ملحقة أضرارا ودمارا شاملا فيها، إذ لم يخل شارع أو زقاق إلا وطاله التخريب.

ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من آلياتها إلى المدينة ومخيمها، ونشرت القناصة داخل البنايات المرتفعة وسط استمرار تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وداهمت منازل مواطنين وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق والاستجواب.

وفي مدينة طولكرم، أغلقت جرافات الاحتلال طرقا وشوارعا مؤدية إلى مخيم طولكرم بالسواتر الترابية بعد تجريفها، إضافة إلى تجريف وتخريب شوارع أخرى، أحدها شارع يؤدي لمستشفى الشهيد ثابت.

قوات الاحتـلال تواصل هدم البنية التحتية وتجريفها وتنكل بفلسطينيين في #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/jdWtFaL0FO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2024

حصار المستشفيات

كما انتشرت الآليات في شوارع المدينة وتمركزت في عدد منها، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، فيما واصلت حصارها لمستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وتفتيشها واستجواب طواقمها.

وأسفرت العملية الإسرائيلية عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص وقذائف الاحتلال أمس الثلاثاء، بينهم طفل وجميعهم من مخيم طولكرم، وهم محمد عبد الله محمد كنعان (15 عاما) إضافة إلى: رامي حاتم محمد عباس ونور حسن زايط، وقام الاحتلال باختطاف جثمانيهما.

كما قامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة صباح اليوم الأربعاء، طولكرم وبيت لحم والعيسوية ومخيم شعفاط بالقدس، كما قامت باحتجاز نحو 16 شابا فلسطينيا على الأقل في اقتحام مخيم الجلزون، شمالي رام الله.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينيا وحولت مبنى إحدى الجمعيات لمركز تحقيق ميداني في مخيم الجلزون.