ألمانيا.. إطلاق نار قرب مبنى القنصلية الإسرائيلية في ميونخ وأنباء عن مقتل المنفذ (فيديو)
قالت الشرطة الألمانية، إن أعيرة نارية أطلقت في ساحة بميونخ بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية في المدينة اليوم الخميس، مضيفة أنها أطلقت النار على المشتبه به وأصابته.
وذكرت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه “لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين أو وقائع أخرى في المدينة”.
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Das sind die ersten gesicherten Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem laufenden Einsatz:
– Im Bereich Karolinenplatz kam es zu Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte auf eine verdächtige Person, die Person wurde hierbei getroffen.
-Der Einsatzraum ist großräumig abgesperrt
— Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 5, 2024
ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونخ.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن عملية كبيرة تجري حاليًا، استجابة للواقعة. وطلبت من العامة تجنب المنطقة، فيما جرى نشر طائرة هليكوبتر لمتابعة الوضع بشكل أفضل.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القنصلية الإسرائيلية في ميونخ تعرضت لإطلاق نار، وأن الشرطة الألمانية قتلت منفذ الهجوم.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق النار وقع في الذكرى الثانية والخمسين للهجوم الذي استهدف دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ في 5 سبتمبر/أيلول عام 1972.