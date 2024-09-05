استشهاد 6 فلسطينيين في غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مركبة (فيديو)

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، على مركبة في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة في وقت تجرى فيه عمليات إنعاش لمصاب سادس، وأعلنت عن استشهاده لاحقًا.

تغطية صحفية: الشبان الذين ارتقوا بقصف وعــدوان على طوباس ومخيم الفارعة فجر اليوم. pic.twitter.com/XAV6sxO484 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2024

شهداء طوباس

كما أفادت وزارة الصحة بوصول 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما مصاب بجروح حرجة، لمستشفى طوباس التركي الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

والشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عامًا) ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عامًا) وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عامًا) ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عامًا) ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عامًا) نجل الأسير زكريا الزبيدي.

#شاهد

5 مقا9مين ارتقوا بعد قصف الاحتلال لمركبتهم في طوباس فجر اليوم.. مشاهد من موقع القصف وآثار دماء الشـ.ــهداء. pic.twitter.com/mJp5apLBau — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2024

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء طوباس الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة، فجر اليوم الخميس، ودعت إلى تصعيد المقاومة.

وقالت في بيان “ننعى شهداء طوباس الذين اغتيلوا في عملية صهيونية جبانة وندعو شعبنا لمزيد من المواجهة وتصعيد المقاومة”.

ويأتي هذا القصف تزامنًا مع استمرار عملية اقتحام ضمن عملية عسكرية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن طائرات سلاح الجو نفذت ثلاث ضربات محددة على مسلحين في منطقة طوباس في شمال غور الأردن” شكلوا تهديدًا على الجنود” على حد زعمه.

تنكيل وسحب بالجرافة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أصابت شابًا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوبي طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة.

واستشهد الطفل ماجد فداء أبو زينة (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوبي طوباس، وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تمكنت من نقل الطفل الشهيد إلى المستشفى، بعد منعها من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، أطلقت خلال اقتحامها مخيم الفارعة عدة رصاصات على الطفل أبو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

#شاهد | أهالي طوباس يبدأون بتشييع جثامين الشـ.ــهداء الذين ارتقوا جراء القصف والعدوان على مخيم الفارعة فجر اليوم. pic.twitter.com/fYeXkvHUAR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2024

عدوان واسع على الضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الإسعاف الموجودة قرب الشاب الجريح، من الوصول إليه أو نقله وتقديم الإسعافات اللازمة له.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس/آب الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعًا على الضفة الغربية، خاصة شمالها.

وأسفرت العملية العسكرية إسرائيلية في الضفة عن استشهاد 39 مواطنًا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 699.