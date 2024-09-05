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الذهب يعود للارتفاع عالميا.. تعرف إلى سعره في السوق المصرية

ارتفاع الذهب عالميا مع تزايد توقعات خفض أكبر لسعر الفائدة الأمريكية
ارتفاع الذهب عالميًا مع تزايد توقعات خفض أكبر لسعر الفائدة الأمريكية (رويترز)
5/9/2024-|آخر تحديث: 5/9/202401:29 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عوضت أسعار الذهب الخسائر التي سجلتها في وقت سابق من الأربعاء، وارتفعت على خلفية ضعف الدولار، بعد بيانات ضعيفة للوظائف بالولايات المتحدة زادت من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع السياسة النقدية، هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2494 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1535 بتوقيت “جرينتش”، متعافيًا من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة عند 2471.80 دولارًا.

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كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 2525.70 دولارًا.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة على السندات الأمريكية أن تدعم الاتجاه إلى حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وظلت حركة الذهب محدودة في السوق المصرية بنهاية معاملات الأربعاء.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

لم يتغير سعر الذهب بشكل كبير في السوق المصري
لم يتغير سعر الذهب بشكل كبير في السوق المصرية (رويترز)

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3385 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2901 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3868 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2256 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30275 جنيهًا.

المصدر : رويترز + صحف ومواقع مصرية

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