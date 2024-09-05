بقلادة من الشكاوى السابقة.. هندي يحتج بطريقة نادرة على انتشار الفساد (شاهد)
عبّر رجل هندي من ولاية ماديا براديش، عن تضرره من انتشار الفساد في البلاد، بظهوره وهو يدخل مبنى مكتب التحصيل في الولاية، زاحفًا على بطنه، ومعلقا حول عنقه سلسلة من الأوراق التي تحمل أدلة فساد وشكاوى لإنصافه.
وبينت لقطات متداولة عبر المنصات الهندية، دخول الرجل زحفا للتعبير عن عجز الهند في إجراء طلبات التحقيق، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة للحد من الفساد المستشري في مكاتب التحصيل التابعة للدولة.
नीमच में जनसुनवाई में रेंगते हुए पहुंचने वाला ये शख्स अपने साथ शिकायतों और सुबूतों के कागजों के ढेर को घसीटता हुआ @DrMohanYadav51 सरकार की लाचारी दर्शा रहा है।
इनका नाम मुकेश प्रजापति है जो न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुँचे है। pic.twitter.com/6Tmzpug5c9
— MP Congress (@INCMP) September 3, 2024
وقال الحساب الرسمي للجنة الكونغرس بولاية ماديا براديش على منصة “إكس” في النص المرفق بالفيديو “هذا الشخص زحف إلى جلسة الاستماع العامة في نيموتش، وهو يجرّ معه كومة من أوراق الشكاوى والأدلة التي تكشف عجز الحكومة”.
#Watch : यह वीडियो मध्य प्रदेश के नीमच का है। इसमें मुकेश प्रजापती अर्द्धनग्न अवस्था में सड़क पर घिसटते दिख रहे हैं। फरियादी के गले में कागजों की लंबी माला है जिसे लेकर वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं।#MadhyaPradesh pic.twitter.com/9cecMdXaFM
— Hindustan (@Live_Hindustan) September 3, 2024
وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن الرجل اسمه “موكيش براجاباتي” ووصل إلى مكتب التحصيل لطلب العدالة، وقال موكيش في رسالة لرئيس وزراء ولاية ماديا براديش موهان ياداف “من فضلك امنحني العدالة، لقد مرت 7 سنوات”.