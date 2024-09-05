بقلادة من الشكاوى السابقة.. هندي يحتج بطريقة نادرة على انتشار الفساد (شاهد)

عبّر رجل هندي من ولاية ماديا براديش، عن تضرره من انتشار الفساد في البلاد، بظهوره وهو يدخل مبنى مكتب التحصيل في الولاية، زاحفًا على بطنه، ومعلقا حول عنقه سلسلة من الأوراق التي تحمل أدلة فساد وشكاوى لإنصافه.

وبينت لقطات متداولة عبر المنصات الهندية، دخول الرجل زحفا للتعبير عن عجز الهند في إجراء طلبات التحقيق، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة للحد من الفساد المستشري في مكاتب التحصيل التابعة للدولة.

وقال الحساب الرسمي للجنة الكونغرس بولاية ماديا براديش على منصة “إكس” في النص المرفق بالفيديو “هذا الشخص زحف إلى جلسة الاستماع العامة في نيموتش، وهو يجرّ معه كومة من أوراق الشكاوى والأدلة التي تكشف عجز الحكومة”.

وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن الرجل اسمه “موكيش براجاباتي” ووصل إلى مكتب التحصيل لطلب العدالة، وقال موكيش في رسالة لرئيس وزراء ولاية ماديا براديش موهان ياداف “من فضلك امنحني العدالة، لقد مرت 7 سنوات”.