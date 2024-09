راكب مخمور على متن طائرة يحاول اقتحام قمرة القيادة ويثير الذعر بين الركاب (فيديو)

تسبب راكب مخمور في حالة من الفوضى والذعر بين الركاب على متن طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت”، عندما حاول اقتحام قمرة القيادة، مما أجبر الطاقم على تغيير مساره والقيام بهبوط اضطراري.

ووفقًا لصحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، انطلقت الرحلة رقم U28235 من مطار جاتويك بلندن في المملكة المتحدة بعد الساعة 3:30 مساءً بقليل يوم الثلاثاء، متوجهة إلى مطار كوس الدولي في اليونان.

ومرت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، ببعض الاضطرابات الجوية خلال الرحلة التي كان من المقرر أن تستغرق 4 ساعات، وهو ما لم يرق لأحد الركاب الذي أفرط في شرب كمية كبيرة من الخمر.

وذكرت صحيفة “يو إس صن” أن الراكب الذي كان في حالة سكر، وصف قائد الطائرة بأنه “شخص عديم الفائدة”، وأنه كان سيتولى السيطرة على الطائرة بينما كانت تحلق على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم فوق الأرض.

وخلال الرحلة، حاول الراكب المخمور فتح باب الخروج، مما دفع المضيفات والركاب الآخرين إلى التدخل، ما أدى إلى وقوع شجار وسط حالة من الذعر سيطرت على الركاب.

وبحسب موقع Flight Aware لتتبع الرحلات الجوية، هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار ميونيخ الدولي بعد ساعة و44 دقيقة من الإقلاع.

وصعد أفراد الشرطة الألمانية على متن الطائرة حيث قيدوا الراكب وأخرجوه من الطائرة بينما هتف آخرون على متن الطائرة، وتم التقاط مقطع فيديو يوثق بعضًا مما حدث.

On September 3, #easyJet Airbus A320 (G-EZUR) flight #U28235 from #London Gatwick to #Kos, Greece, was forced to divert to #Munich after a drunk passenger allegedly attempted to open an emergency exit door during the flight.

