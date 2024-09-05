صورة تتسبب في إقالة قائد مدمرة أمريكية

قالت البحرية الأمريكية في بيان، الأربعاء، إنه تم إعفاء كاميرون يست، قائد المدمرة الأمريكية “يو إس إس جون ماكين”، مؤخرًا من مهامه وذلك بسبب “فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر موقع “فوكس نيوز” في تقرير له أنه تمت إقالة يست بعد أشهر من تعرضه، والبحرية الأمريكية، للسخرية على مواقع التوصل الاجتماعي إثر قيامه بنشر صورة له وهو يطلق النار من بندقية تم تثبيت منظارها بشكل معكوس.

وبثت البحرية الأمريكية في شهر إبريل/نيسان الماضي على حسابها في “إنستغرام” صورة يست وهو يطلق النار من بندقية تحمل منظارًا تم تثبيته بصورة عكسية خاطئة، ومع ذلك كتبت البحرية تحت الصورة “من المشاركة في التدريب على إطلاق النار، والصيانة واختبار نقاء الوقود، والمشاركة في أعمال بحرية أخرى، تبقى البحرية الأمريكية مستعدة دومًا للخدمة والحماية”.

وسرعان ما لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الخطأ في تثبيت المنظار في الصورة، خاصة وأن البحرية نشرت في الوقت ذاته تقريبًا على منصة “إكس” صورة لأحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، أو “المارينز”، وهو يطلق النار باستخدام منظار مثبت بشكل صحيح، وكتبت تحتها “صورة برؤية واضحة”.

وحاولت البحرية الأمريكية تدارك الخطأ بحذف الصورة لاحقًا، وكتبت على مواقع التواصل تشكر من نبهوا للخطأ في الصورة، مشيرة إلى أنه تمت إزالتها، وسيتم “استكمال التعليمات العسكرية الإضافية” بهذا الشأن.

وتقوم المدمرة “يو إس إس جون ماكين” بالمشاركة مع مدمرات أخرى في الدفاع عن حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس تيودور روزفلت” التي تعمل في خليج عمان.

وقررت البحرية الأمريكية تعيين أليسون كريستي لقيادة المدمرة، وكان كريستي نائب قائد مدمرة أخرى ضمن القوة المرافقة لحاملة الطائرات “يو أس اس أبراهام لينكولن”، التي تعمل أيضًا في خليج عمان في الوقت الحالي.

وأشادت البحرية الأمريكية بكاميرون يست، وأشارت إلى أنه حصل على جوائز عدة لتميزه في عمله.