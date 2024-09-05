قتيل بانفجار سيارة في الرملة شمال غربي القُدْس (فيديو)

قتل شخص، جراء انفجار مركبة في مدينة الرملة، شمال غربي القُدْس، اليوم الخميس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفاد موقع (عرب 48) بمقتل شخص جراء انفجار سيارة بواسطة عبوة ناسفة في مدينة الرملة، اليوم الخميس، وذكر أن الإسعاف الإسرائيلي تلقى بلاغًا حول انفجار سيارة في شارع يحزقيل في الرملة.

ونقلت عنه قوله “في الساعة 11:51 وصل بلاغ إلى مركز الاستعلامات في منطقة أيالون، حول انفجار سيارة في شارع يحزكيل في الرملة.. أبلغ الطاقم الطبي عن رجل لا تظهر عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقروا وفاته”.

وأفاد المتحدث بأن المسعفين “وصلوا إلى مكان الحادث وشاهدوا الدخان واللهب يخرج من السيارة.. وبعد عمليات الإطفاء “رأينا رجلًا فاقدًا للوعي ودون نبض وتنفس.. أجرينا فحوصات طبية، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاته في المكان.”

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مقتل “رجل من ذوي السوابق الجنائية في انفجار سيارة في حي عاميشاف قرب مدرسة رزيئيل”.

مقتل رجل من ذوي السوابق الجنائية بانفجار سيارة في الرملة | الجريمة وقعت في حي عاميشاف وسقطت شظايا في ساحة مدرسة رزئيلhttps://t.co/A44qbVd07J pic.twitter.com/vbuRycGbb6 — مكان الأخبار (@News_Makan) September 5, 2024

“شبهة اغتيال”

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية “شبهة اغتيال في حادث الرملة، انفجار السيارة في الرملة، مقتل شخص وخلفيته إجرامية على ما يبدو”.

وأفادت الشرطة أن شخصًا، لم تعرف هويته بعد، قتل في انفجار سيارة مفخخة في شارع يحزقيل في الرملة، بحسب ما ذكرت.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيق لفحص الخلفية والملابسات وقالت “ويبدو أن الخلفية إجرامية”.