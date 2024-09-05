قنوات عربية وإسرائيلية تتداول مقاطع فيديو “مضللة” لحادث القنصلية الإسرائيلية في ميونخ (شاهد)

نشرت قنوات عربية وإسرائيلية عدة، بينها “العربية” و”الحدث” والـ12 الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا قبل قليل، على أنه ضمن أحداث اليوم قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونخ بألمانيا.

وبعد التحقق من المقطع تبين أن المقطع يُعد “مضللًا” وليس له علاقة بأحداث اليوم، وإنما يعود لواقعة أخرى متداولة منذ أمس على أنها حادث طعن في مدينة بون الألمانية.

ביום השנה ה-52 לטבח הספורטאים במינכן: תיעוד הירי ליד הקונסוליה הישראלית pic.twitter.com/SlHvY1Iujj — i24NEWS (@i24NEWS_HE) September 5, 2024

דיווח בגרמניה: ירי ליד הקונסוליה הישראלית במינכן צילום: לפי 27א' pic.twitter.com/5heDq5jBhV — החדשות – N12 (@N12News) September 5, 2024

وكانت الشرطة الألمانية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن أعيرة نارية أطلقت في ساحة بميونخ بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية في المدينة، اليوم الخميس، مضيفة أنها أطلقت النار على المشتبه به وأصابته.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “بما يخص حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ بألمانيا، فإن القنصلية مغلقة اليوم بسبب إحياء ذكرى مذبحة الرياضيين في ميونخ” عام 1972.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972، داهمت منظمة فلسطينية القرية الأولمبية في 5 سبتمبر/أيلول واحتجزت رياضيين إسرائيليين كرهائن، ما أسفر عن مقتل 11 منهم.

شاهد الفيديو الصحيح لحادثة اليوم: