مفاجآت مثيرة في حادث غرق الملياردير البريطاني مايك لينش تكشف عنها التحقيقات

كشفت التحقيقات في حادث وفاة الملياردير البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش والملقب بـ”بيل غيتس البريطاني”، عن تفاصيل جديدة.

وبحسب تشريح جثث الضحايا السبعة الذين لقوا حتفهم في حطام اليخت الفاخر المملوك للملياردير البريطاني، فقد حوصروا أحياء داخل كابينة اليخت عندما غرق قبالة ساحل صقلية الشهر الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، توفي كريستوفر مورفيلو، المحامي الذي ترافع عن لينش في قضية احتيال في الولايات المتحدة، وزوجته ندى، إلى جانب جوناثان بلومر، رئيس مؤسسة (مورغان ستانلي) وزوجته جودي، بسبب “الغرق الجاف”.

وبحسب صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، لم يكن لدى أي من الركاب الأربعة على متن اليخت الذي يبلغ طوله 185 قدمًا، ماء في رئتيه أو قصبته الهوائية، مما يكشف أنهم لم يغرقوا في مياه البحر بعد أن بدأ اليخت في الغرق خلال العاصفة التي هبت يوم 19 أغسطس/آب الماضي.

وأكد خبراء علم الأمراض في معهد (باليرمو) للطب الشرعي، أن الضحايا الأربعة لقوا حتفهم اختناقًا عندما نفد الأكسجين من فقاعة الهواء التي تجمعوا فيها وأصبحت ممتلئة بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وتم العثور على جثة الملياردير البريطاني مايك لينش، داخل غرفة المقصورة نفسها على الجانب الأيسر من اليخت الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.

كما تم العثور على جثة ابنة لينش البالغة من العمر 18 عامًا هانا في الغرفة المجاورة، أيضًا على الجانب الأيسر من الهيكل.

وغرق اليخت في قاع المحيط مائلا على جانبه الأيمن، مما يعني أن الضحايا كانوا على الأرجح مستيقظين وهم يتجهون داخل الكبائن التي امتلأت بالمياه أخيرًا على أمل العثور على جيوب هوائية. لكن جيوب الهواء سرعان ما أصبحت سامة حيث استنشق الضحايا آخر ما تبقى من الأكسجين وزفروا ثاني أكسيد الكربون.

