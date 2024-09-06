ترامب يتعهّد بتعيين ماسك في هذا المنصب حال توليه الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أنه سيعيّن الملياردير إيلون ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي وتنفيذ إصلاحات جذرية، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب أثناء خطابه في “نادي نيويورك الاقتصادي” إن هذا القرار سيمكن من توفير “تريليونات وتريليونات الدولارات”.

وأوضح أنه بناءً على اقتراح ماسك سيتم تأسيس “لجنة كفاءة حكومية” تتولى مراجعة الحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بالكامل، وسيكون الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك على رأسها.

وأضاف ترامب أن هذه اللجنة ستقوم بتطوير خطة عمل للقضاء على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر. وشدد على أن تلك الخطوة ستكون حاسمة في تقليص النفقات الحكومية.

جدير بالذكر أن إيلون ماسك، الذي سبق ودعم مرشحين ديمقراطيين، يدعم ترامب بقوة منذ محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في شهر يوليو/تموز الماضي.

ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي طالبت بتدقيق منشوراته على تويتر في عام 2018، حيث اعتبرتها “زائفة ومضللة”.

كما تخضع مبادرات ماسك الأخرى، مثل تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، لمتابعة وتدقيق من جانب الهيئات الحكومية.