تقرير: صيف 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في العالم

شهد هذا الصيف أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على الإطلاق، في نصف الكرة الشمالي، مما يضع الأرض على المسار لعام قياسي آخر من ارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي أن درجات الحرارة بمختلف أنحاء العالم، في الفترة من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب، كانت أعلى بواقع 0.96 درجة مئوية عن المتوسطات التاريخية، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق، تم تسجيله، في العام الماضي، حسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء اليوم الجمعة.

“الصيف الأشد حرارة”

ولفتت في بيان، إلى أن صيف 2024 كان “الصيف الأشد حرارة” في أوروبا، متجاوزا متوسط (​​1991- 2020) بـ 1.54 درجة والرقمَ القياسي السابق في (2022) بـ 1.34 درجة.

من جانبها قالت، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس في البيان، سامانثا بيرغيس “تزيد هذه السلسلة من الأرقام القياسية لارتفاع درجات الحرارة من احتمال أن يكون عام 2024 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق”.

Boreal Summer Seasonal Highlights 🌡Global-average temperature for June-August 2024 was the highest on record at 0.69°C above 1991-2020 average

🌡European-average temperature for this period was the highest on record at 1.54°C above 1991-2020 average 👉 https://t.co/nd5JTy9qwY pic.twitter.com/W3xZ3uh6an — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 6, 2024

وأضافت بيرغيس “ما لم نتخذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن الأحداث غير المعهودة المرتبطة بالحرارة التي نشهدها سيكون لها عواقب أكثر ضررا على الناس والكوكب”.

زيادة موجات الحر

وتجاوز الرقم القياسي لأعلى متوسط لدرجة الحرارة، في العالم في عدد من الأيام خلال الصيف. ويسبب تغير المناخ زيادة وتيرة وشدة موجات الحر، مما يؤدي إلى ظواهر جوية مفرطة من الجفاف وحرائق الغابات إلى عواصف عنيفة وفيضانات.

وأضاف التقرير أن الطقس كان أكثر رطوبة، من المتوسط في غرب وشمال أوروبا. وشهدت معظم منطقة البحر المتوسط وأوروبا الشرقية ظروفا أكثر جفافا من المتوسط، خلال الموسم، وفي بعض الحالات، كان الجفاف مرتبطا بالطقس.

وتنشر خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، بشكل منتظم بيانات حول درجة حرارة سطح الأرض وغطاء الجليد البحري وهطول الأمطار.

وتستند النتائج إلى تحليلات بواسطة الكمبيوتر، تشمل مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية بمختلف أنحاء العالم.