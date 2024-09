تقرير: صيف 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في العالم

شهد هذا الصيف أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على الإطلاق في نصف الكرة الشمالي، مما يضع الأرض على المسار لعام قياسي آخر من ارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت خدمة (كوبرنيكوس) لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن درجات الحرارة بمختلف أنحاء العالم، في المدّة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، كانت أعلى بواقع 0.96 درجة مئوية عن المتوسطات التاريخية، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق، سُجّل العام الماضي، حسب وكالة (بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

ولفتت في بيان إلى أن صيف 2024 كان “الصيف الأشد حرارة” في أوروبا، متجاوزا متوسط (​​1991- 2020) بـ1.54 درجة مئوية والرّقمَ القياسي السابق في 2022 بـ1.34 درجة مئوية.

وقالت سامانثا بيرغيس نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس “تزيد هذه السلسلة من الأرقام القياسية لارتفاع درجات الحرارة من احتمال أن يكون عام 2024 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق”، وَفق البيان ذاته.

Boreal Summer Seasonal Highlights

🌡Global-average temperature for June-August 2024 was the highest on record at 0.69°C above 1991-2020 average

🌡European-average temperature for this period was the highest on record at 1.54°C above 1991-2020 average

👉 https://t.co/nd5JTy9qwY pic.twitter.com/W3xZ3uh6an

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 6, 2024