الأخبار|أفريقيا

“من الصعب التعرف عليهم”.. حريق ضخم يودي بحياة 17 تلميذا في كينيا (فيديو)

جثث محترقة

مدة الفيديو 03 minutes 57 seconds
6/9/2024

لقي 17 تلميذًا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الكينية اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في كينيا اليوم الجمعة إن حريقا اندلع في مدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد- اندلع قرابة منتصف الليل واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة” في حين لم تكشف عن أعمار الضحايا.

جثث محترقة

وأفادت المتحدثة أن الجثث التي انتشلت من موقع الحادث كانت محترقة لدرجة أنه لم يعد ممكنا التعرف عليها، مشيرة إلى إصابة عدد آخر 16 منهم في حالة خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى قريب.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة قائلة “يرجّح انتشال المزيد من الجثث بمجرد الانتهاء من معاينة موقع الحادث” لافتة إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف، لكن فتح تحقيق لاستبيانه.

التحقيق والمحاسبة

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق ومحاسبة المسؤولين، وأضاف في منشور على منصة على إكس “أوجه السلطات المعنية بالتحقيق بدقة في هذا الحادث المروع. وستتم محاسبة المسؤولين”.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على إكس “فرضت السلطات نطاقا أمنيا حول المدرسة”.

“حرائق متعمدة”

ووقعت سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن العديد منها كان حريقا متعمدا.

ولقي تسعة طلاب حتفهم في سبتمبر أيلول 2017 في حريق اندلع في مدرسة بالعاصمة نيروبي، وقالت الحكومة إن الحريق كان متعمدا.

وفي عام 2001، أودى حريق بحياة 58 تلميذا في مسكن داخلي بمدرسة كيانجولي الثانوية خارج نيروبي.

وفي عام 2012، توفي ثمانية طلاب في مدرسة في مقاطعة هوما باي غرب كينيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان