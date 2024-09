“من الصعب التعرف عليهم”.. حريق ضخم يودي بحياة 17 تلميذا في كينيا (فيديو)

لقي 17 تلميذًا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الكينية اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في كينيا اليوم الجمعة إن حريقا اندلع في مدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد- اندلع قرابة منتصف الليل واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة” في حين لم تكشف عن أعمار الضحايا.

Distressed parents at Hillside Endarasha Academy after deadly night dorm fire killed 17 pupils pic.twitter.com/VasacnUpqU

وأفادت المتحدثة أن الجثث التي انتشلت من موقع الحادث كانت محترقة لدرجة أنه لم يعد ممكنا التعرف عليها، مشيرة إلى إصابة عدد آخر 16 منهم في حالة خطرة، وقد نقلوا إلى مستشفى قريب.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة قائلة “يرجّح انتشال المزيد من الجثث بمجرد الانتهاء من معاينة موقع الحادث” لافتة إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف، لكن فتح تحقيق لاستبيانه.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إنه طلب من السلطات التحقيق ومحاسبة المسؤولين، وأضاف في منشور على منصة على إكس “أوجه السلطات المعنية بالتحقيق بدقة في هذا الحادث المروع. وستتم محاسبة المسؤولين”.

وكتب الصليب الأحمر الكيني على إكس “فرضت السلطات نطاقا أمنيا حول المدرسة”.

Heartbreaking news from Kenya as a school fire has caused devastation. Our thoughts are with all affected. A big thank you to the Kenya Red Cross for their swift response and support during this difficult time. Together, we stand strong.

ووقعت سلسلة من الحرائق في مدارس في كينيا في السنوات القليلة الماضية، وتبين أن العديد منها كان حريقا متعمدا.

ولقي تسعة طلاب حتفهم في سبتمبر أيلول 2017 في حريق اندلع في مدرسة بالعاصمة نيروبي، وقالت الحكومة إن الحريق كان متعمدا.

Following the tragic fire incident at Hillside Endarasha Academy in Nyeri, the Kenya Red Cross, alongside a multi-agency response team, has been on the ground responding.

Eleven children have been taken to Nyeri Provincial General Hospital.

The scene is currently cordoned off…

— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) September 6, 2024